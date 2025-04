Santa Lucia del Mela, Moreno Torricelli superospite del “Pulcino d’Oro”

Il campione bianconero Moreno Torricelli sarà il superospite della decima edizione del Pulcino d’Oro 2025, organizzato dalla Vivi Don Bosco di Barcellona Pozzo di Gotto, che si svolgerà allo Stadio “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela dal 2 al 5 maggio con il coinvolgimento di trentadue squadre provenienti da tutte le province siciliane appartenenti alla categoria Pulcini (2014/2015). L’anno scorso lo stesso torneo ha ospitato l’altro campione bianconero Alessandro Tacchinardi.

Nella sua carriera bianconera Torricelli ha vinto tre scudetti, due Coppa Italia, due Supercoppa Italiana, una Coppa UEFA, una Coppa Campioni, una Coppa Intercontinentale ed una Supercoppa Europea.

Il presidente dello Juventus Club “Gaetano Scirea” Benedetto Merulla, nonché assessore allo sport del Comune di Santa Lucia del Mela, ha espresso soddisfazione per questa presenza da lui fortemente voluta: “Ho voluto fortemente questo evento a Santa Lucia del Mela, ben organizzato da Ottavio Miano e dalla sua società. E’ un momento importante per il calcio giovanile siciliano e sarà un modo di abbinare sport e turismo. Come amministrazione siamo pronti a far conoscere la nostra città ricca di storia, cultura, tradizioni e gastronomia. La presenza del grande uomo e calciatore Moreno Torriccelli amplificherà il valore di questo evento, lui che nella vita ha fatto sempre tanti sacrifici ed è stato apprezzato per la sua serietà e disponibilità”