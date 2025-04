Terme Vigliatore: il Comune dichiara dissesto economico-finanziario

Il Comune di Terme Vigliatore, con delibera consiliare n. 36 del 24/12/2024, ha dichiarato lo stato di dissesto economico-finanziario. Tramite Decreto del Presidente della Repubblica del 14/03/2024, è stata nominata la Commissione straordinaria di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso del Comune di Terme Vigliatore, oltre che per l’adozione di tutti i provvedimenti volti ad estinguere i debiti dell’Ente, nelle persone del Dr. Lucio Catania (segretario generale del comune di Enna), della Dr.ssa. Maria Leopardi (funzionario della Prefettura in quiescenza) e del Dr. Antonio Coppolino (funzionario in servizio presso la Prefettura di Messina).

La Commissione Straordinaria di Liquidazione ha annunciato la procedura di rilevazione delle passività dell’ente locale, invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare, con un termine perentorio di 60 giorni, la domanda in carta libera, allegata a idonea documentazione, al fine di dimostrare la sussistenza del debito dell’ente con il relativo importo per l’inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva.

La domanda di insinuazione alla massa passiva dovrà contenere l’indicazione della natura del credito con relativo importo, l’eventuale documentazione fiscale, gli atti interruttivi della prescrizione, i titoli esecutivi e ciascun altro atto ritenuto utile a supportare la richiesta di pagamento.

Nella sezione del sito istituzionale del Comune di Terme Vigliatore, riservata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, saranno disponibili le modalità di presentazione dell’istanza e il fac-simile della domanda di ammissione alla massa passiva.