Grande successo per l’evento sul benessere organizzato dal Rotary Club Barcellona

Il 22 marzo 2025, presso il Parco Maggiore La Rosa, si è svolto con grande partecipazione l’incontro a tema salute e benessere promosso dal Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto. L’evento, realizzato in collaborazione con l’associazione “Il Cerchio della Vita” ha beneficiato della presenza di esperti del settore: il Dott. Salvatore Romano (fisioterapista), la Dott.ssa Giusy Bruno (medico nutrizionista), e il Dott. Marco Italiano (psicologo). Il tema focale dell’incontro, “Benessere e Salute: attività fisica, alimentazione adeguata e benessere psichico”, ha richiamato l’attenzione e l’interesse del pubblico, il quale ha avuto occasione di approfondire quanto questi tre elementi siano fondamentali per una vita sana e longeva.

Il Dott. Romano ha esposto i benefici dell’esercizio fisico al fine di prevenire malattie cardiovascolari, ortopediche e neurodegenerative, evidenziando come il movimento possa fungere da efficace medicina per il corpo. Ha inoltre fornito consigli pratici su come mantenersi attivi quotidianamente, anche attraverso semplici attività quotidiane.

La Dott.ssa Bruno si è focalizzata sul ruolo dell’alimentazione, portando alla luce il modo in cui una dieta equilibrata sia essenziale per supportare l’attività fisica e prevenire patologie croniche. Ha altresì evidenziato l’importanza dei nutrienti essenziali e dei cibi che favoriscono la longevità, suggerendo come integrare scelte alimentari sane nella routine quotidiana.

Il Dott. Italiano infine, ha illustrato il legame tra benessere mentale e salute fisica, esponendo il modo in cui la gestione dello stress, la mindfulness e alcune tecniche di rilassamento contribuiscano a migliorare la qualità della vita.

Al termine dell’evento i partecipanti hanno avuto occasione di confrontarsi con i relatori, ponendogli domande e condividendo riflessioni sul proprio percorso di benessere.

Il Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto, con una nota stampa, ha ringraziato tutti coloro che hanno preso parte all’incontro, contribuendo al successo dell’iniziativa.