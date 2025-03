In tutti gli store on line “Sola per me” di Antonino Genovese

Lo Zingaro è il nuovo personaggio nato dalla penna dello scrittore barcellonese

Antonino Genovese dà alla luce un racconto lungo edito nella prestigiosa collana di e-book Delos Crime diretta da Roberto Mistretta, per i tipi di Delos Digital.

La storia s’intitola “Sola per me” è ambientata negli anni Cinquanta. Sullo sfondo di una Sicilia che si porta dietro gli strascichi della seconda guerra mondiale un caso di omicidio sconvolge la cittadina tirrenica di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il protagonista è l’ispettore Vietri, un personaggio scolpito nell’alabastro che entra a pieno titoli nell’hard boiled e, come nella più pura tradizione degli investigatori americani, anche lui porta un fuoco dentro che lo divora.Detto Zingaro per il suo carattere schivo e per via dei suoi natali, padre siciliano e madre jugoslava, Vietri è reduce di Saló e difende coi denti le sue idee di onore e orgoglio che lo portano ad affrontare ogni caso prendendo di petto chiunque. Dio, Patria e Famiglia sono gli ideali per cui ha rischiato di morire con una pallottola nel torace. Dopo l’ennesima scazzottata coi nemici rossi, da cui lo salva Benito, il suo collega, viene convocato dal commissario Benevento per fare luce sulla morte dell’Aristocratica, una prostituta il cui corpo viene ritrovato sulle spiagge di Spinesante.

Qualcuno negli ultimi tempi ha visto spesso una lussuosa FIAT 1100 TV bianca parcheggiata sotto casa della donna e non sono molti quelli che possono permettersi quell’auto di lusso. Spetterà allo Zingaro fare luce sull’accaduto, ma quando soldi e potere corrompono le coscienze, anche la verità si corrompe.

Antonino Genovese, scoperto appena ventenne dall’editore Gordiano Lupi del Foglio Letterario, per l’editore Frilli ha inventato la figura del maresciallo Mariangelo con cui ha dato vita ai romanzi “Scirocco e Zagara” e “Delitti e Maestrale”.

Col racconto inedito “La morte viaggia in cartolina” trionfò a Ravenna, a GialloLuna NeroNotte 2021 e venne pubblicato sul Giallo Mondadori. L’anno successivo bissò la vittoria col romanzo inedito “Il Volo della Civetta” (Clown Bianco Editore 2023).Con “Terra Amara” e “Un passato senza memoria” è presente nelle antologie Giallo Siciliano (Delos Digital) e Accùra (Mursia).

Ad Aprile sarà di nuovo in libreria con un nuovo romanzo edito dalla Fratelli Frilli Editore.

Al costo irrisorio di 2.99 “Sola per Me” è disponibile in tutti gli store on line.