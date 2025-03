Barcellona: imminente la scadenza per il bilancio riequilibrato, il Segretario Comunale richiama la nota del Commissario

Barcellona Pozzo di Gotto si avvicina a una scadenza cruciale per l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. Secondo quanto riportato nella nota del Segretario comunale, “è necessario rispettare i tempi previsti per evitare ripercussioni amministrative e finanziarie per l’ente locale“.

Il richiamo del Segretario fa esplicito riferimento alla nota del Commissario straordinario, contenuta nel documento dell’Assessorato alle Autonomie locali e della Funzione pubblica, con protocollo n. 11019 del 24 febbraio 2025. Tale documento sottolinea l’urgenza di adottare l’ipotesi di bilancio riequilibrato entro la scadenza stabilita, il 26 marzo, per evitare possibili conseguenze negative sulla gestione finanziaria del Comune. Sin da settembre 2024, il Commissario ha chiesto di notiziare con riguardo agli atti propedeutici, adempimento ancora in corso.

In linea con questa direttiva, il Segretario aveva già trasmesso, con protocollo n. 11645 del 26 febbraio 2025, la diffida nei confronti di tutti i Dirigenti affinché si attivassero per mettere in campo gli atti propedeutici al bilancio, visto e considerato che, senza questi atti, non è ovviamente possibile redigere il bilancio. Poiché non vi è stato ancora il necessario riscontro, il Segretario ha inviato ulteriore richiesta con la nota per il promemoria datata 17 marzo 2025, protocollo n. 15151.

Vista la scadenza imminente, l’attenzione ora è, quindi, rivolta alla trasmissione, nel più breve tempo possibile, degli atti propedeutici per poter arrivare all’approvazione definitiva del bilancio da parte degli organi competenti. L’amministrazione comunale è chiamata a un rapido intervento per garantire la stabilità finanziaria dell’ente e scongiurare eventuali provvedimenti straordinari.