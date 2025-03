La Nuova Igea Virtus perde con la Nissa, con una prestazione sotto tono: con il Sambiase domenica alla ricerca del riscatto

La Nuova Igea Virtus esce sconfitta dallo stadio di Caltanissetta, contro una Nissa cinica e concreta, che ha fatto tesoro di alcuni errori commessi dalla formazione giallorossa, con certo nella sua migliore giornata.

La tripletta di Diaz per i nisseni ha segnato una gara giocata sotto tono dai ragazzi di mister Luigi Panarelli, che nel secondo tempo è stato anche espulso e dovrà seguire dalla tribuna la gara contro il Sambiase. I giallorossi hanno sbagliato un rigore con Trombino e poi non hanno approfittato dell’uomo in più per gran parte della ripresa. Una giornata storta che adesso andrà presto dimenticata, preparando al meglio la gara del D’Alcontres contro il quotato Sambiase.

Hanno fatto notizia sulla stampa le tensioni sugli spalti alimentate da un gruppo di facinorosi supporters di casa, che hanno preso di mira i dirigenti giallorossi per tutta la partita. La dirigenza di casa si è dimostrata all’altezza della situazione, a differenza del pubblico di casa che alla fine hanno costretto le forze dell’ordine a scortare la delegazione giallorossa fino all’uscita, senza la possibilità di poter rilasciare dichiarazioni in sala stampa.