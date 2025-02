Pesante il bilancio del nubifragio a Novara di Sicilia: danneggiato il ponte sulla Sp 96 per Badiavecchia e San Basilio

Il violento nubifragio che si è abbattuto nella giornata di ieri ha causato gravi emergenze nelle zone centro e nord orientali della Sicilia, in particolare nel Messinese.

Oltre aver colpito la zona sud della città di Messina, con l’esondazione del torrente Zafferia, criticità sono state segnala anche sul versante tirrenico dei monti Peloritani.

A Novara di Sicilia la strada provinciale 96, che collega il centro del paese con le frazioni di Badiavecchia e San Basilio è stata gravemente danneggiata, con criticità soprattutto per il ponte sul torrente Novara.

Nel Comune di Monforte si sono registrate frane e smottamenti che hanno interessato le frazioni di Pellegrino, Monforte Centro e Monforte Marina. L’esondazione del torrente Niceto ha allagato diverse abitazioni e attività ai piani inferiori. La statale 113 è stata invasa da fango e detriti, mentre la provinciale SP 60 presenta frane che rendono pericoloso il transito.

Almeno 5 abitazioni sono state evacuate a causa di crolli parziali e frane, e molte strade comunali secondarie risultano interrotte. Una frana ha causato la morte di alcuni capi di bestiame in un allevamento.

Sono più di 100 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nella provincia di Messina a causa del maltempo che imperversa da questa mattina. Squadre al lavoro per soccorrere alcuni automobilisti bloccati nei sottopassaggi, frane, danni d’acqua e dissesti

Situazione critica ad Orto Liuzzo e in località San Saba: a causa della tracimazione dei torrenti in zona, sono stati soccorsi con il gommone dei soccorritori fluviali alluvionali dei vigili del fuoco alcuni nuclei familiari bloccati dall’acqua nelle abitazioni.