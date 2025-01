Capo Milazzo, individuato un attrezzo di pesca illegale nell’area marina protetta

La Capitaneria di Porto di Milazzo ha intensificato le operazioni di contrasto alla pesca illegale all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, grazie alla segnalazione tempestiva da parte degli operatori dell’Ente. In particolare, è stata segnalata la possibile presenza di unità da pesca non autorizzate nella zona di mare limitrofa alla località Cirucco.

La Guardia Costiera ha disposto l’uscita del proprio mezzo navale per monitorare la zona. Nonostante i tentativi di intercettare l’unità da pesca sospetta, questa non è stata localizzata. Tuttavia, durante il pattugliamento, i militari hanno individuato un attrezzo da pesca illegale, probabilmente lasciato dall’unità da pesca dopo essersi accorta dell’arrivo della motovedetta.

Il palangaro illegale, non identificato, si estendeva più di 2.000 metri dalla località Cirucco fino ad arrivare fronte le Piscine di Venere, ed era costituito da circa 400 ami, creando potenziali rischi per la sicurezza della navigazione e per la tutela della risorsa ittica in una zona di particolare pregio ambientale.

Al fine di evitare pericoli per la sicurezza della navigazione e proteggere l’ecosistema marino, i militari della Guardia Costiera hanno proceduto con il sequestro dell’attrezzo da pesca illegale, rimuovendolo dalla zona. Questa operazione rientra nelle più ampie attività di vigilanza e tutela ambientale svolte dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, che da sempre riveste un ruolo di primo piano nella protezione degli ecosistemi marini e nella prevenzione degli inquinamenti. La Capitaneria di Porto di Milazzo continuerà a monitorare con attenzione le attività di pesca all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, con l’obiettivo di tutelare la biodiversità marina e garantire la sicurezza della navigazione.