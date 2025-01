Barcellona, pali dell’illuminazione ed alberi abbattuti dal forte vento di scirocco

E’ il forte vento di scirocco, proveniente dal quadrante di Sud Est, che sta creando i maggiori problemi di sicurezza, con diversi pali della luce ed alberi abbattuti in diverse aree del comprensorio barcellonese.

Gli operai del Comune sono intervenuti in via Sant’Andrea, nei pressi del macello comunale, dove un palo della pubblica illuminazione è stato divelto e messo in sicurezza. Un altro è stato inclinato in Via Ugo Sant’Onofrio ed in via Lubasky a Sant’Antonino. Problemi anche in via Medici 77 per una voragine già segnala, ma dove le transenne sono state spostate dal vento. Un albero è caduto nell’area della scuola elementare di Acquacalda.

I volontari di Protezione Civile del Club Radio Cb stanno monitorando il territorio per verificare eventuali criticità e sono operativi fin della mattinata di oggi su tutto il territorio comunale

Resta chiusa al traffico per precauzione della strada provinciale via Turati a Portosalvo per il rischio di cedimento dell’asfalto.