Sant’Agata di Militello: lesioni aggravate e violazioni della misura della sorveglianza speciale, arrestato un 39enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Sant’Agata di Militello hanno arrestato un 39enne di Alcara Li Fusi, per i reati di lesioni personali aggravate, violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e ripetute violazioni della misura cautelare della Sorveglianza speciale con obbligo di dimora a cui era sottoposto. Le indagini hanno accertato le molteplici condotte violente e intimidatorie commesse dall’indagato durante in periodo di sorveglianza, tra le quali emerge l’aggressione del dicembre 2024, in cui l’uomo avrebbe percosso con pugni e testate in presenza di altre persone che sarebbero state minacciate dall’uomo stesso per intimidirle a non chiedere aiuto, in aggiunta all’oltraggio nei confronti di un Carabiniere della Stazione di Alcara Li Fusi che avrebbe aggredito verbalmente con frasi offensive e minacciose. Inoltre, il 39enne è stato sorpreso svariate volte fuori dal Comune di residenza, in violazione dell’obbligo di dimora previsto dalla sorveglianza a cui era sottoposto, in compagnia di soggetti pregiudicati.

I gravi indizi di colpevolezza sono stati concordati dal GIP del Tribunale di Patti che ha emesso il provvedimento cautelare eseguito dai Carabinieri nei confronti dell’indagato, che al momento si trova presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.