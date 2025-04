Omicidio Perdichizzi: Bucolo davanti al Gip, si avvale della facoltà di non rispondere

Si è svolto ieri l’interrogatorio di garanzia di Salvatore Bucolo, accusato di essere l’autore materiale dell’omicidio di Giuseppe Perdichizzi. L’indagato, assistito dal suo legale, l’avvocato Filippo Barbera, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip Arianna Raffa, alla presenza del pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia, Antonella Fradà.

L’ordinanza cautelare, che racchiude tutti i dettagli sull’inchiesta, conferma il ruolo di Bucolo nella vicenda, secondo quanto contestato dagli inquirenti. L’avvocato Barbera che seguirà attentamente lo sviluppo delle indagini e preparerà la strategia difensiva per il suo assistito, ha dichiarato: “Il mio assistito ha già respinto le accuse, dichiarando la sua totale innocenza. Naturalmente stiamo approfondendo lo studio degli atti e, al momento, non escludiamo di ricorrere al Tribunale della Libertà. Va comunque detto con chiarezza fin d’ora che contro di lui non c’è nessuna prova diretta, ma solo i racconti, tutti da vagliare e dimostrare, di alcuni collaboratori di giustizia.“

Nel frattempo, un altro protagonista della vicenda, Giovanni Crinò, difeso dall’avvocato Tino Celi, è stato ascoltato per rogatoria dal Gip di Siena, dove si trova già detenuto per altre vicende giudiziarie. Crinò è accusato di essere il conducente del T-Max su cui viaggiavano i killer la sera dell’omicidio.

L’omicidio di Giuseppe Perdichizzi rappresenta uno dei casi più rilevanti degli ultimi mesi, con un’indagine che continua a fare luce sulla dinamica e sui moventi del delitto. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per il prosieguo del procedimento giudiziario.