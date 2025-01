Barcellona, chiusa al transito per precauzione la via Turati tra la SS113 e la frazione di Portosalvo

Il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò ha firmato l’ordinanza con cui è stata disposta a scopo precauzionale la chiusura della via Turati, strada provinciale che collega la strada statale 113 all’altezza del ponte Termini con la frazione di Portosalvo.

La decisione è stata assunta a seguito della relazione della Polizia Locale, che ha attestato il rischio di collasso della strada, con il conseguente pericoli per coloro che la percorrono in queste ore di allerta rossa. A coordinare l’attività della Polizia Locale sono l’assessore alla protezione civile Salvatore Coppolino e il comandante Rosario Maimone. La competenza per la manutenzione della strada provinciale, dove sono presenti da tempo due restringimenti, è a carico della Città Metropolitana di Messina.