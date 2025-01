Cantieri di lavoro iniziati e non completati nel sottopasso di Coccomelli e due voragini nella zona di Sant’Antonino

Sono stati segnalate alla redazione due particolari situazioni stradali, con relativa segnaletica, che potrebbero diventare un pericolo per la circolazione stradale, nonostante ormai i residenti si siamo abituati alla loro presenza: la prima riguarda un cantiere di lavoro che restringe l’ingresso del sottopasso della stazione in Stretto I Coccomelli (di fronte all’Agenzia delle entrate) e la secondo sono due voragini tra via L. Zangla e via V. Madia (vicino alla Casa circondariale).

Ciò che le accomuna è la presenza di un danneggiamento alla carreggiata, che rende difficoltoso o impedisce il regolare transito ai veicoli, accompagnato dalla segnalazione di lavori in corso i quali, però, sembrano non esserci!

Nel caso del sottopasso di via Coccomelli è interdetta al transito per circa quaranta passi la corsia di destra, entrando da viale degli Aranci (dal lato dell’Agenzia delle entrate – dove di solito in estate vengono parcheggiate le auto per trovare riparo dalla calura estiva); all’inizio, imboccando il tunnel, si trova un segnale di lavori in corso, con la freccia che indica l’obbligo di occupare la corsia di sinistra, verso metà del percorso è presente un segnale con scritto “inizio area cantiere” e, alla fine, una transenna, che speso si trova buttata per terra. Il pericolo risiede nel fatto che gli automobilisti che entrano nella galleria dal lato descritto, sono costretti a percorrere la strada contromano, mentre si trovano di fronte, nel giusto senso di marcia, coloro che stanno uscendo dalla galleria. Spesso coloro che entrano contromano lo fanno “con disinvoltura”, senza preoccuparsi della situazione. Inoltre, bisogna dire che l’interdizione al traffico del tratto del tunnel è presente forse da due mesi, percorro la strada ogni mattina, ma non ho mai visto alcun operaio al lavoro, solo è stata rimessa in piedi la transenna e sono stati rimossi i rifiuti e lo sportello di una macchina che, tempo fa, sono stati abbandonati sotto il tunnel.

Nel secondo caso si tratta di una buca o di un cedimento del manto tradale che è stato indicato in modo analogo, con una transenna e con un segnale di lavori in corso. Poiché la buca si trova proprio nel mezzo dell’incrocio, chiunque lo attraversi con un veicolo va incontro a dei disagi e a potenziali rischi di incidente, specialmente in presenza di altri mezzi. Anche qui, transitando in macchina, non ho mai visto alcun lavoro di manutenzione. Segnalo infine anche la presenza, già da diverso tempo, di una piccola voragine apertasi sul manto stradale in via Medici, vicino alla scuola primaria.