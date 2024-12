I regali per i bambini del reparto pediatrico dell’Ospedale “Fogliani” di Milazzo sono arrivati con l’elicottero dell’Arma dei Carabinieri

E’ arrivato un Babbo Natale diverso dal solito per i piccoli degenti del Reparto pediatrico dell’ospedale “G. Fogliani”. I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno infatti voluto omaggiare i bambini con alcuni doni a tema Arma dei Carabinieri consegnati con l’arrivo di un elicottero.

Si è trattato di un unico e speciale mezzo per il trasporto dell’importante sacco di Babbo Natale, in servizio nell’area per svolgere una perlustrazione aerea della zona, con un’attività pianificata che si inserisce nelle numerose sortite effettuate dal velivolo dell’Arma a favore del controllo del territorio mamertino.

L’intento dei Carabinieri di Milazzo, nel solco delle numerose associazioni che, nei giorni precedenti il Natale, hanno fatto dono di svariati regali ai bambini ricoverati, è stato quello di far sentire ancora la vicinanza ai bambini presenti nel reparto pediatrico e alle loro famiglie.