Scambio di auguri tra l’associazione Fonte di Libertà e i carabinieri della stazione di Terme Vigliatore

Scambio di auguri di Natale tra l’associazione Fonte di Libertà e la Stazione dei Carabinieri di Terme Vigliatore. Il consueto appuntamento a ridosso delle feste di fine anno è stato l’occasione anche per un momento di confronto e di dialogo sui temi del territorio, del mondo economico e soprattutto del sociale, delle nuove generazioni.

Sono stati tracciati gli obiettivo per il futuro dell’associazione Fonte di Libertà, con diversi suggerimenti ed indicazioni avanzate dal Maresciallo Antonino Sottile, comandante della locale Stazione dei Carabinieri, che ha colto l’occasione per donare a tutti i Soci di Fonte di Libertà il Calendario 2025 dell’Arma dei Carabinieri.

“Ho visto giovani studenti interessati, curiosi ed attivi – ha dichiarato il Maresciallo Sottile – accanto alla vostra Associazione, che ha intrapreso una strada bellissima da non disperdere. Il coraggio delle denunce che hanno dato vita a questo sodalizio ed il modo, la cura e l’attenzione con cui avete gestito questa vostra attività, ormai da più di dieci anni, sono per il territorio un vanto, un esempio per tutti, un vero e proprio presidio di legalità e libertà come già asserito dal Questore di Messina, il dott. Annino Gargano, che con la sua presenza a Terme Vigliatore qualche giorno fa, ha dato merito ed onore al vostro operato.”

“Fonte di Libertà, giunta al dodicesimo anno di attività – ha detto il presidente Benedetto Gianlombardo nel suo intervento – è consapevole della strada percorsa, degli obiettivi raggiunti, delle tante vittime di usura ed estorsione assistite, vogliamo continuare in questo cammino accanto alle Istituzioni. Nondimeno ci poniamo l’obiettivo di far conoscere di più e meglio il nostro esempio di ribellione, di riscatto e di coraggio ai più giovani. Quest’anno abbiamo coordinato di concerto con diversi Istituti Scolastici del comprensorio di Barcellona P.G. e Terme Vigliatore molteplici Progetti che hanno visto protagonisti attivi i giovani studenti, con orgoglio possiamo affermare che è stato un percorso riuscitissimo che deve andare avanti. La nostra Associazione continuerà a perseguire gli scopi e gli obiettivi per cui siamo nati, altresì ribadiamo di essere casa aperta e solidale per tutti quegli imprenditori vittime dei reati di tipo mafioso e per coloro i quali, seppur non vittime, vogliono condividere i nostri ideali, fare una scelta di campo, di prevenzione, di condivisione”.

A breve si svolgerà l’incontro per rinnovare il Direttivo, dal Presidente a tutte le cariche Sociali di Fonte di Libertà. “L’attività prosegue come e più di prima – ha aggiunto Gianlombardo – e non abbassiamo la tensione perché il nostro è un territorio molto particolare e ricco di insidie, consapevoli che molto si è fatto e che molte cose sono cambiate anche per merito della nostra attività e la nostra testimonianza personale nei più importanti processi contro la “mafia barcellonese” degli ultimi 10 anni. Lavoreremo infine ancora con più peculiarità sui giovani, futura forza motrice della nostra società. Essi già da ora, grazie alla loro spiccata e spontanea vivacità, potranno scardinare quelle poche, ma assai resistenti, sacche di scetticismo e di omertà che ancora oggi insistono soprattutto tra gli adulti del nostro territorio.”