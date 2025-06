Terme Vigliatore: Badia Grande celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato 2025 con un torneo di calcio a 5

Sport, integrazione e comunità: questi i valori al centro del torneo di calcio a 5 organizzato dalla Cooperativa Sociale Badia Grande, ente gestore del progetto SAI Terme Vigliatore, per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato 2025. L’iniziativa, che ha visto protagonisti migranti, famiglie ospiti del progetto SAI e cittadini di Terme Vigliatore, si è svolta nella suggestiva piazza Mollerino, trasformata per l’occasione in un luogo di incontro e condivisione.

Durante la giornata, mentre sul campo si sfidavano le squadre del triangolare, le donne migranti hanno partecipato ad attività di fitness, alla realizzazione di treccine afro e al face painting, coinvolgendo anche i più piccoli con momenti di animazione e giochi all’aperto.

A premiare le squadre vincitrici sono stati il vicesindaco Domenico Genovese e gli assessori Florinda Duci e Michele Cardoville, che hanno consegnato coppe e medaglie e ricevuto in dono targhe ricordo come segno di gratitudine. L’amministrazione comunale ha ribadito l’importanza di questi eventi per favorire l’integrazione e promuovere la convivenza interculturale nel territorio di Terme Vigliatore.

Il triangolare di calcio a 5 è solo il primo di tre appuntamenti organizzati dalla cooperativa Badia Grande, che gestisce anche i progetti SAI di Rodì Milici e Barcellona Pozzo di Gotto, dedicati rispettivamente a nuclei familiari e a uomini e donne singoli.

A ricordare il significato profondo della Giornata del Rifugiato, la responsabile del progetto SAI Terme Vigliatore Nancy Marchetta ha sottolineato, in linea con la campagna UNHCR #TorniamoASentire, come sia fondamentale non rimanere indifferenti di fronte alle difficoltà di milioni di persone costrette a fuggire da guerre e povertà.

Prossimi eventi in programma: