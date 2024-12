Secondo colpo in casa Nuova Igea Virtus: arriva il duttile esterno destro Giuseppe Pipitone

Proseguono le operazioni di mercato della Nuova Igea Virtus, che ha ufficializzato l’ingaggio del duttile centrocampista esterno Giuseppe Pipitone, classe 2004, in arrivo dal Brindisi, formazione del girone H di serie D.

Giuseppe Pipitone, che ha scelto di indossare la maglia numero 28, occupa la fascia destra e può ricoprire più ruoli, dal terzino in una difesa a quattro al quinto di centrocampo, fino all’esterno destro in un eventuale tridente d’attacco. E’ proprio per la sua duttilità tattica potrà diventare una risorsa importante per il tecnico Francesco Di Gaetano e il suo staff.

Il neo acquisto giallorosso, originario di Alcamo, prima di trasferirsi nella scorsa estate in Puglia, ha vestito per tre stagioni la maglia del Trapani, in serie D, raccogliendo in totale 69 presenze e conquistando con granata la promozione in serie C.

“Sono stato lusingato dall’interessa della società e del mister Di Gaetano – ha dichiarato Pipitone – e ci tenevo a rimettermi in gioco in una piazza importante per il calcio siciliano come Barcellona Pozzo di Gotto. Sono voglioso ed entusiasta per l’opportunità che mi è stata concessa di dare il mio contributo ad una squadra che conosco anche per averla affrontata l’anno scorso con il Trapani. In quella partita ho notato la passione dei tifosi per questa maglia ed è stato importante anche nella mia scelta”.

La dirigenza giallorossa è ancora attiva sul mercato per rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione dello staff tecnico ed è concentrata soprattutto sul profilo di un attaccante e di un centrocampista.

La squadra intanto sta preparando la difficile gara interna contro la vice capolista Scafatese, con allenamenti pesanti sotto la pioggia battente che sta colpendo il comprensorio tirrenico.