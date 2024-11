Doppia sconfitta per la Play Volley Barcellona, le ragazze a Torregrotta ed i ragazzi contro Villafranca

La Play Volley Barcellona raccoglie due sconfitte nei tornei regionali la serie C maschile e la serie D femminile.

La squadra femminile Più Formazione Barcellona ha perso 3-0 con la New Volley Team, con un triplo 25-22, nella gara disputata al Geodetico di Torregrotta. E’ stato un match abbastanza equilibrato e combattuto, con le padrone di casa che nei finali di set hanno trovato maggiore lucidità per chiudere la contesa a proprio favore.

All’Aia Scarpaci, invece, il match tra i ragazzi barcellonese e la Sicily Bvs Villafranca è stato sotto il controllo degli ospiti, favoriti per la promozione in serie B, che hanno castigato con un netto 3-0 anche nel punteggio la formazione di casa.

Per entrambi i sestetti ci sarà modo di metabolizzare e far tesoro degli errori commessi già dal prossimo week end in cui la Serie C partirà alla volta di Palermo, ospite della Hobby Volley.

La formazione femminile osserverà invece la seconda ed ultima giornata di sosta del girone, per preparare al meglio i prossimi impegni.