Matilde Brandi a Milazzo per il primo spettacolo della nuova stagione teatrale

Presentata dall’associazione QuiNTeatro, da domani, al Teatro Trifiletti di Milazzo parte la settima stagione teatrale con lo spettacolo “Una come me”. Portati in scena dall’associazione culturale Le ombra di Platone, gli attori saranno Matilde Brandi, Salvo Buccafusca e Andrea Zanacchi, con a dirigerli Francesco Branchetti. Matilde Brandi va in scena dopo aver conquistato già la TV come attrice e showgirl.

La trama vedrà messi in risalto vari aspetti della vita umana, che permetteranno al pubblico diverse riflessioni, mettendo in risalto il tema dell’identità della persona. Il tutto con un linguaggio leggero ma dal forte impatto emotivo, che affronta la forza ma anche la debolezza e la complessità dell’animo umano.

I personaggi protagonisti sono Maria e Sole, due identità della stessa persona affetta da schizofrenia. Le due identità si troveranno ad affrontare l’una la vita dell’altra, sposate a due uomini diversi in due città diverse. Si andrà, quindi, verso la decisione di eliminare una delle due personalità con una pillola: quale delle due dovrà però morire sarà la matassa da sbrogliare.

Chi siamo e chi vogliamo essere saranno i punti centrali di questa vicenda.

Gli abbonamenti messi in vendita ammontano ad un costo di 100 euro fino a 130, mentre il singolo biglietto da 15 a 30 euro. Il numero da chiamare per ricevere informazioni è il seguente: 3516468734.