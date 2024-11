Rodolfo “Foffo” Bianchi racconta 50 Anni di musica italiana a Palazzo D’Amico, Milazzo

Rodolfo “Foffo” Bianchi, musicista, produttore e ingegnere del suono, racconta presso Palazzo D’Amico, Milazzo, alle ore 18:00 di sabato 16 novembre, cinquant’anni di storia della canzone con fatti, curiosità e aneddoti. Inizia come sassofonista e cantante, portandolo al Festival di Sanremo, nel 1969.

Gli anni da produttore della RCA lo portano a realizzare dischi con artisti del calibro di Renato Zero (Invenzioni, Trapezio, Zerolandia, Zerofobia), Patty Pravo (Incontro, Tanto), Rino Gaetano (Aida, Nuntereggae più), Claudio Baglioni (Solo, E tu come stai?), e con le band: Il Rovescio della Medaglia, The Trip, Quella vecchia locanda, Perigeo, Banco del Mutuo Soccorso.

Un ruolo fondamentale lo ha anche avuto come ingegnere del suono. Ha seguito alcune delle tournée, lavorando con artisti come Lucio Dalla, Gianni Morandi, Pino Daniele, Enrico Ruggeri, Ron, Nicola Arigliano e Ligabue. Ricordiamo anche la collaborazione con Elio e le Storie Tese, di cui è il solo fonico dal 1997.

Insieme a Duccio Pasqua e Francesca Gaudenzi, Foffo Bianchi presenterà il libro che hanno co-scritto “Storie di straordinaria fonia”.