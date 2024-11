“Il Viaggio della Semina”: Franzina Bilardo all’esordio da scrittrice

Tramite una recente intervista, l’autrice Franzina Bilardo catanese, avvocatessa penalista, autrice di testi giuridici, ha raccontato la sua recente pubblicazione. “Il viaggio della Semina” è il suo romanzo d’esordio, che sviluppa temi legati a valori universali legati alla modernità.

Ha subito specificato di non aver messo da parte la sua dedizione alla materia della professione, ma di volersi dedicare alla scrittura anche in maniera più creativa, senza la rigorosità che contraddistingue le materie legali. Anna la protagonista, infatti, racconta una storia liberamente ispirata a fatti reali, legata all’esperienza religiosa ed al mondo dei più fragili.

Ha ammesso come tali temi siano stati difficili da elaborare, cercando di restituire positività al lettore, ma ne ha anche sempre ribadito l’importanza.

A tal proposito, il concetto di “semina”, presente nel titolo del libro e narrato dal titolo di ogni capitolo, narrano un percorso di crescita che la protagonista compie verso un sé diverso.

Ha ammesso che proprio la sua visione da giurista l’ha aiutata a connettersi con queste tematiche, che hanno bisogno di contatto quotidiano con realtà diverse dalla nostra. L’ha aiutata anche il lavoro svolto con Luigi La Rosa, scrittore e docente di scrittura creativa, che le ha insegnato proprio a dominare queste emozioni per imprimerle sul foglio.

Ha anche fatto trapelare si stare lavorando ad altro, lasciandosi andare, però, solo sul fatto di stare lavorando su storie “tra il serio e il faceto“.