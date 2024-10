Matteo Abbate, il Re delle Fiabe. Patrizia Donato domenica a Barcellona per ricordarlo

Domenica 13 Ottobre alle ore 18 presso la libreria Gutenberg è stato organizzato un incontro per ricordare un grande scrittore di talento, Matteo Abbate, morto prematuramente a 45 anni nel 2021, che viene ancora ricordato da molti a Barcellona.

Sulla figura del poliedrico scrittore barcellonese dialogheranno la prof.ssa Pina Freni e Patrizia Donato, autrice di un testo con cui ha voluto raccontare lo stile di Matteo Abbate, prolifico scrittore, nonché teatrante, che ha dedicato la sua carriera ai libri per bambini e ragazzi, cercando sempre di instaurare con loro un rapporto tramite il suo carattere energetico e allegro. È riuscito a ritagliarsi uno spazio come scrittore di favole e storie, con un talento riconosciuto anche fuori dalla Sicilia.

Proprio questo incontro sarà l’occasione per permettere ad altre persone ancora di conoscerlo o ricordarlo attraverso il libro di Patrizia Donato “Matteo Abbate. Da giullare a Re“, in cui ha raccolto i suoi ricordi dello scrittore, narrando Abbate come un eterno bambino sognatore. La Donato è originaria di Castroreale e vive ora a Barcellona, dove continua l’attività di scrittrice.

All’evento sarà presente anche Giulia Carmen Fasolo, editrice del libro di Patrizia Donato.