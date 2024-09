Messina, 52enne arrestato per detenzione illegale di arma clandestina

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 52enne, accusato di detenzione illegale di arma clandestina.

I fatti risalgono al primo pomeriggio di ieri, quando, a Nizza di Sicilia, i Carabinieri della Stazione di Roccalumera, con il supporto dei cani del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, hanno perquisito l’abitazione del 52enne al fine di trovare armi.

In un locale adibito a deposito, i militari hanno sequestrato un fucile d’assalto calibro 7,62 con matricola abrasa e caricatore privo di munizionamento, illegalmente detenuto dall’indagato.

L’uomo è stato condotto in caserma in stato di arresto, e l’arma sequestrata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per accertamenti balistici ed il ripristino della matricola, volti a verificare se sia stata utilizzata per commettere crimini.

L’arrestato si trova nel carcere di Messina Gazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.