Scooter investe nella notte una ragazza in via Modaffari a Barcellona: i residenti chiedono maggiori controlli

L’incidente, che si è verificato stanotte, poco dopo la mezzanotte in via Modaffari nel quartiere di Sant’Andrea, alle spalle del PalaCultura, ha innescato l’ennesima protesta civile dei residenti della zona, trasformata da molti ragazzi in punto di aggregazione notturno.

In attesa che i carabinieri definiscano la dinamica dell’incidente (un ragazzo a bordo di uno scooter avrebbe perso il controllo del mezzo nel tentativo di una manovra spericolata, investendo la ragazza si trovata sul ciglio della strada) e che soprattutto vengano escluse conseguenze per la giovane ferita, monta la preoccupazione di residenti della zona, che da anni chiedono maggiori controlli sulla movida notturna nella zona, che dopo la pausa estiva è tornata di moda tra i giovani della città. E’ diventato infatti un punto d’incontro come un tempo potevano essere altri luoghi di aggregazione della città, ma in alcuni casi il tentativo di andare oltre il limite, tipico dell’età adolescenziale, rischia di mettere in pericolo la salute dei presenti e di creare problemi di vivibilità ai residenti di una zona in forte espansione urbanistica. Alcuni di loro si sono rivolti alla redazione per rendere pubblico il loro disagio.