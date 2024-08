Barcellona, raccolta abiti alla Croce Rossa: l’invito a non abbandonarli davanti all’ingresso

Il presidente della sezione di Barcellona della Croce Rossa Italiana, Pippo Puliafito, ribadisce l’invito a rispettare gli orari previsti per la consegna dei vestiti usati negli uffici della sede di via Sant’Antonio (ex Centrale del Latte)

“Ricordiamo che la sede rimane aperta, di pomeriggio, dal martedì al venerdì, dalle 15:00 alle 19:00 e che le buste con i vestiti vanno consegnate ai volontari della Croce Rossa, che provvederanno a fare una cernita per poi metterli a disposizione delle famiglie bisognevoli. E’ quindi inutile lasciare le buste con gli abiti per lo più sporchi ed inutilizzabili, fuori dal cancello della sede, perchè non saranno prelevati, in quanto non adeguati alla dignità di ogni essere umano”. L’appello a rispettare gli orari è finalizzato soprattutto ad evitare la creazione di una discarica di abiti usati davanti all’ingresso della Croce Rossa, con un problema di decoro e di igiene”.