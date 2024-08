Inaugurata la 19^ edizione di OliveriExpo: sarà aperta fino al 31 agosto con una vetrina sull’artigianato siciliano e sul Made in Sicily

Ha aperto i battenti ieri sera, con l’inaugurazione a cui ha partecipato anche l’assessore regionale al turismo Elvira Amata, la 19a edizione della mostra mercato OliveriExpo.

L’esposizione con oltre 120 stand, come sottolineato dall’organizzatrice Giusy D’Amico di Eurofiere Srl, si trasformerà in una vetrina per l’artigianato siciliano ed in generale per il Made in Sicily, anche sotto il profilo enogastronomico.

All’apertura dell’esposizione, allestita all’interno del campo sportivo di Oliveri, era presente anche il sindaco Francesco Iarrera, che ha ribadito l’importanza di un evento che attrae tanti visitatori, con la possibilità di far conoscere una realtà turistica come il borgo marinaro alle pendici del Tindari.

L’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, ha invece confermato l’interesse della Regione verso le iniziative che contribuiscono alla diffusione delle eccellenze siciliane, in realtà importanti per i flussi turistici come appunto Oliveri e la costa tirrenica della provincia di Messina.

Ecco il video di approfondimento sull’inaugurazione: