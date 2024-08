La Regione stanzia i fondi per restaurare le varette per il venerdì santo a Barcellona

Barcellona festeggia la possibilità di restauro delle varette, importanti rappresentazioni religiose, che saranno pronte per animare le vie del centro nel giorno del venerdì santo.

L’obiettivo è stato raggiunto grazie all’emendamento proposto dall’assessore regionale allo Spettacolo Sport e Turismo Elvira Amata, con cui sono stati stanziati 50 mila euro nell’ambito della manovra finanziaria approvata all’Ars. Le somme sono destinate al rimborso delle spese di manutenzione e riparazione delle varette da parte dei soggetti possessori o custodi dei gruppi statuari con l’obiettivo di continuare a tutelare e promuovere le tradizioni popolari.

Dopo la relativa delibera, che consentirà l’inserimento in bilancio delle risorse, l’amministrazione avvierà la procedura per consentire gli interventi ai patrocinanti delle varette.

Il Sindaco Pinuccio Calabrò ha commentato: “Grazie alle risorse che l’assessore Elvira Amata ha fatto inserire nella manovra finanziaria potremo finalmente effettuare quei doverosi interventi necessari da moltissimo tempo alle varette che rappresentano per i barcellonesi non soltanto un vanto ma un legame di fede profondo ed una delle più belle tradizioni della città”.

“Sin dal mio insediamento in giunta, un anno e mezzo fa – afferma l’assessore alla cultura Angelita Pino – ho lavorato in questa direzione, avendo come obiettivo la tutela e la promozione a tutti i livelli del nostro territorio e delle nostre tradizioni. Ha detto anche di avere un particolare occhio di riguardo per la doppia Processione barcellonese del Venerdì Santo, definendolo un caso unico che merita tutta l’attenzione e la cura possibili. Lo scorso anno abbiamo partecipato al bando della Regione che consentirà l’inserimento delle due processioni del Venerdì Santo tra gli eventi di rilevanza regionale, insieme a manifestazioni di grande rilievo. Le risorse potranno portare ad interventi per il restauro e una custodia decorosa che non metta più a repentaglio il valore dei gruppi statuari. Sono interventi nell’interesse di tutta la comunità e che resteranno nel tempo a beneficio di tutti”.

Anche l’Assessora Elvira Amata si è espressa in favore di questo lavoro: “L’impegno del governo regionale ed in particolare quello dell’assessorato che dirigo è volto a sostenere le tradizioni che portano alto il brand della Sicilia nel mondo. La processione di Barcellona Pozzo di Gotto è senza dubbio tra quelle manifestazioni che rappresentano un patrimonio storico, culturale e religioso da valorizzare. Allo stesso tempo puntiamo a destagionalizzare il turismo anche attraverso la promozione di eventi che non sono concentrati nel solo periodo estivo”.