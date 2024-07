Messina, inaugurato in sordina il viadotto Ritiro: la viabilità tornerà su due corsie dal 9 agosto

L’assessore regionale alla infrastrutture Alessandro Aricò, in rappresentanza del presidente della Regione Renato Schifani, ha partecipato alla breve cerimonia di inaugurazione del viadotto Ritiro, i cui lavori erano iniziati nell’agosto 2012 e si sono conclusi solo oggi, dopo 12 anni di attese e ritardi.

Come detto è stata un’inaugurazione senza trionfalismo per l’evidente ritardo nel completamento dell’opera, che ha creato innumerevoli disagi alla viabilità sull’A20 durante tutta la fase della sua costruzione. Dalle 15 il tratto del viadotto sarà aperto al traffico, ma per poter percorrere su due corsie andata e ritorno l’autostrada all’altezza dell’uscita di Giostra si dovrà attendere infatti la bitumazione della corsia in direzione Palermo, con un tempo stimato in circa 10 giorni. Dal 9 agosto, secondo quanto dichiarato dall’assessore Aricò ai giornalisti presenti, il transito sarà regolare dopo 12 anni di attesa.

In questo giorno è stato ricordato il sacrificio di Salvatore Ada, l’operato che perse la vita durante l’esecuzione dei lavori.