“Schegge traumatiche” di Sofia Mezzasalma, la presentazione il 5 agosto a Milazzo

Avrà luogo il prossimo lunedì 5 agosto, alle ore 18:30, presso il “giardino letterario” di Villa Vaccarino, a Milazzo, la presentazione del libro “Schegge Traumatiche: Kim Noble e le sue venti personalità”; firmato dalla Dott.ssa Sofia Mezzasalma e edito dalla Lombardo Edizioni, con le illustrazioni del videomaker Francesco Romagnolo.

Lo scritto risulta essere unico nel proprio genere in quanto tratta, per la prima volta, la vita della Noble in chiave clinica e psicodinamica. Difatti, nonostante la storia della pittrice londinese dalle venti personalità sia nota in tutto il mondo, nessuno – prima di Mezzasalma – aveva mai proposto uno scritto che si ponesse l’obiettivo di far risalire ciascuna “personalità altra” del Sistema di Kim Noble al trauma che l’ha originata.

Accompagnando il lettore attraverso un iter di progressiva conoscenza del trauma e dei meccanismi di difesa attraverso i quali la psiche risponde ad un dolore altrimenti intollerabile, il contenuto appare fruibile ad un pubblico misto, formato sia da addetti ai lavori che non.

Durante la presentazione del libro, a dialogare con l’autrice Sofia Mezzasalma, Dottoressa in Psicologia Clinica e giornalista pubblicista, l’Avv. Cristina Saja.

Interverranno, successivamente, la Dott.ssa Samantha van Wel, psicologa, psicoterapeuta ed Esperta nella tecnica dell’EMDR, in aggiunta ad Dott. Benedetto Genovesi, psichiatra e psicoanalista.

“Schegge Traumatiche: Kim Noble e le sue venti personalità”, pubblicato il 31 maggio 2024, è in vendita nelle librerie e sulle più famose piattaforme di vendita online.