Mario Incudine domani sera in concerto ad Baiadera di Oliveri

Domani 28 Luglio Il Lido Baiadèra ad Oliveri ospiterà un concerto imperdibile del cantante siciliano Mario Incudine.

Cantautore, attore, regista, musicista e autore di colonne sonore, Incudine ha trovato nella realtà siciliana un mezzo per esprimere la propria volontà artistica, attraverso la sua lingua ed i suoi strumenti.

Nella sua arte si riscontrano temi legati ad amori e odi per la sua regione e per il suo popolo. Mario Incudine comincia la sua carriera in produzioni filmiche siciliane, fino ad arrivare a quelle televisive e musicali trasmesse anche sulle reti RAI. Rimane comunque per tutta la sua carriera legato al suo territorio d’origine e continuerà a produrre per reti locali e fare concerti nelle stesse zone. La sua musica è ormai affermata sia nella nostra isola che a livello nazionale, con estimatori anche in giro per il mondo.

Il concerto di domani promette un’atmosfera calda ed accogliente, puramente estiva. Un evento imperdibile soprattutto per chi voglia avvolgersi nelle tradizioni siciliane e in una storia che racconti la musica e la cultura popolare.

Un evento imperdibile per chiunque ami la buona musica e per chi voglia calarsi nella grande tradizione musicale siciliana, attraverso un grande artista, accompagnato dal musicista barcellonese Antonio Vasta.