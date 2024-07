La Nuova Igea Virtus definisce l’organico in vista del raduno del 18 luglio al D’Alcontres Barone

La Nuova Igea Virtus sta definendo l’organico in vista dell’imminente raduno in sede del 18 luglio, per visite mediche e test atletici, che precede poi il ritiro precampionato nell’ormai tradizione atmosfera di Fondachelli Fantina.

La società giallorossa nella settimana che si conclude domani ha ufficializzato otto giocatori tra conferme e nuovi arrivi. Continueranno a vestire la maglia della Nuova Igea Virtus i difensori Angelo Di Cristina e Francesco Triolo ed i centrocampisti Mattia Catanzaro e Mattia Trovato. I volti nuovi sono quelli dei difensori Giuseppe Ferrante, Antonio Panebianco e Mariano Godoy e quello dl centrocampista Bartolo Coco. Gli ultimi acquisti si aggiungono a quelli definiti nella scorsa settimana del portiere Francesco Cannizzaro, del centrocampista Alessandro Socievole e degli attaccanti Sebastiano Aperi e Fabio Violante.

La rosa al momento così composta da 19 giocatori, a cui nella prima fase del raduno si aggregheranno alcuni giovani che saranno visionati e valutati dallo staff tecnico:

Michelangelo La Rosa Portiere J Francesco Cannizzaro Portiere Umberto Locantro Difensore J Antonio Panebianco Difensore Giuseppe Ferrante Difensore Salvatore Maltese Difensore Angelo Di Cristina Difensore J Francesco Triolo Difensore J Mariano Godoy Gonzales Difensore Bartolo Coco Centrocampista J Mattia Catanzaro Centrocampista J Alessandro Socievole Centrocampista Edoardo Buscetta Centrocampista J Matteo Trovato Centrocampista Claudio Calafiore Centrocampista Giovanni Biondo Centrocampista Dario Violante Attaccante J Alfredo Trombino Attaccante Sebastiano Aperi Attaccante in grassetto i nuovi arrivi

All’appello dovrebbero così mancare un centrocampista ed un attaccante, che possano completare l’organico costruito secondo le indicazioni del tecnico Francesco Di Gaetano, con l’obiettivo di lavorare per costruire un gioco basato sul modulo 3-5-2.

Sul fronte societario, si registra la convocazione lunedì 15 luglio alle 19 presso l’auditorium Parco Magg. La Rosa di una conferenza stampa, aperta anche ai tifosi, per la presentazione della campagna abbonamenti “Il Futuro inizia adesso” relativa alla prossima stagione 2024-2025. Fervono inoltre i preparativi nel ritiro di Fondachelli Fantina, dove la società di casa ha già predisposto tutto il necessario per garantire il massimo confort al gruppo giallorosso.