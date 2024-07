“In ricordo di Gianluca Quartodecimo”, il Trofeo Città di Terme Vigliatore

L’associazione Sportiva Dilettantistica Duilia Barcellona P.G., come già annunciato durante la competizione sportiva svoltasi a Castroreale, organizza in collaborazione con l’Associazione “Vivere a Colori – Gianluca Quartodecimo” e l’Amministrazione Comunale di Terme Vigliatore, una manifestazione podistica di corsa su strada.

Il1° Trofeo Podistico Città di Terme Vigliatore – in ricordo di Gianluca Quartodecimo è stata inserita nel calendario territoriale della Fidal 2024 e prevede un circuito unico “in linea” di circa 6 km che si snoderà lungo le vie principali del Comune di Terme Vigliatore toccando sia il centro cittadino che la zona di mare.

L’evento, che si terrà il prossimo 13 luglio, a partire dalle ore 18.00, ricorderà Gianluca Quartodecimo con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza al tema della ricerca scientifica sulla distrofia muscolare.

Il ricavato della manifestazione sarà totalmente devoluto in beneficienza all’associazione creata e voluta da Gianluca che credeva nei valori dello sport, dell’amicizia e della vita.

Il prossimo 9 luglio, a partire dalle ore 10.30, presso il Bar Mojito di Terme Vigliatore si terrà la conferenza stampa di presentazione

Al termine della manifestazione, subito dopo le premiazioni, sarà allestito un ristoro “terzo tempo” per tutti gli atleti partecipanti.

La manifestazione è riservata a tutti gli atleti di tutte le categorie Fidal maschili e femminili, comprese le categorie giovanili, regolarmente tesserati o per enti di promozione sportiva (in regola con la certificazione medico sportiva). La gara è valevole altresì come 3° prova del GP provinciale MESSINA RUN CUP promossa dalla Fidal Messina. Non è possibile fornire preventivamente l’elenco degli atleti partecipanti, le iscrizioni saranno attive all’atto dell’approvazione del regolamento.

Sono previsti punto di soccorso medico avanzato mobile (ambulanza attrezzata con defibrillatore e medico) e servizio di controllo che seguiranno gli atleti durante la gara. Il percorso riservato alle categorie del Settore Giovanile (Esordienti, Ragazzi, Cadetti) si svilupperà intorno alla Piazza Municipio; per quanto riguarda il Settore Agonistico (Allievi e Master), il percorso interesserà le seguenti vie:

o Partenza: Incrocio Bar “Jeunesse”- Via Del Mare

o Via Giorgio La Pira

o Via Del Mare

o (Svolta a Sinistra) Via Maceo (direzione Palermo)

o Via Giuseppe Verdi

o Via Lungomare Marchesana

o Via Maceo-Strada Prov 90

o (Svolta a Destra) Via Maceo (Direzione Palermo)

o Via Don Luigi Sturzo

o Via I° Maggio

o (Svolta a Destra) Via Del Mare

o Via Benedettina Inferiore

o Via IV Novembre

o Via 28 Giugno

Un momento della manifestazione sportiva solidaristica vedrà, inoltre, dar spazio a Filippo Catalfamo, un ragazzo che ha deciso di creare l’ente RA.GU.EL. Sicurezza Giovanile a seguito della sua storia di violenza di genere, legata alla sua condizione di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento).

Il progetto RA.GU.EL., oltre a essere un’associazione di volontariato che opera in tutti gli eventi dove la sicurezza giovanile è a rischio, ha anche ideato dei sistemi informatici e informativi per la prevenzione e la protezione dei giovani al fine di sensibilizzare e contrastare ogni forma di bullismo.

L’evento è a scopo benefico ed è prevista una passeggiata ludico-motoria a sostegno della ricerca per la Sclerosi Multipla.