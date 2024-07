Il Barcellona Basket piazza il colpo Artem Lopukhov, ala pivot da 20 punti a partita: confermato il preparatore Antonio Nania

La società del Barcellona Basket 4.0 continua a lavorare sul mercato per consegnare a coach Pippo Biondo una squadra che posso lottare per un posto nei playoff del campionato di serie B interregionale.

E’ stato ufficializzato l’arrivo dell’ala pivot Artem Lopukhov, ucraino, classe 2002 di 206 cm. Artem è cresciuto nel Bipa Odessa dove ha disputato la seconda serie nazionale ucraina, viaggiando a una media di 27 punti a partita. E’ stato quindi convocato nella nazionale giovanile ucraina partecipando agli Europei U16 e U18. La sua prima esperienza in Italia l’ha vissuta nel 2022/2023 vestendo la maglia del Castanea Basket, con cui ha centrato la promozione in Serie B Interregionale. Nella scorsa stagione ha militato nel Magic Basket Chieti in Serie C Unica, chiudendo l’annata a 20 punti di media a gara.

Artem Lopukhov è il secondo colpo in entrata per i giallorossi, dopo il biennale sottoscritto con Federico Manfrè. Tra le conferme oltre a quelle dei giocatori Marangon e Gojkovic, c’è anche quella fondamentale negli equilibri dello staff tecnico dello storico preparatore atletico Antonio Nania, memoria storica del basket barcellonese, che ha vissuto in prima linea le quattro fasi della storia cestistica della città del Longano.