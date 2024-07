Wonderland ha fatto il bis: inaugurata la nuova sede di Milazzo

Redazionale

La scorsa domenica 30 giugno, come preannunciato, la Wonderland di Domenico Rizzo ha inaugurato la nuova sede di Milazzo.

In via dei Gigli n. 33 a Santa Marina, Wonderland ospita degli ampi spazi adibiti ad asilo paritario e ludoteca, una grande sala per numerosi eventi come feste, battesimi, compleanni, ma che si presta molto anche ad attività business come convegni, eventi di formazione e tavole rotonde. In fondo poi, un enorme prato dove poter sostare per rilassarsi, divertirsi e godersi un po’ di natura.

L’inaugurazione

Centinaia di persone hanno partecipato all’inaugurazione: dopo il consueto taglio del nastro di Domenico Rizzo con la nipotina Camilla, la benedizione dei locali e gli attimi conviviali vissuti con la “grande famiglia” Wonderland. A spezzare il pomeriggio, anche un momento emozionante che ha visto protagonista la sorella di Domenico, Sebina, dedicargli una lunga lettera di ringraziamento che ha commosso i presenti.

Le novità

Tantissime le novità all’orizzonte, spiegate bene dai vertici dell’azienda: Domenico Rizzo e Stefano Alacqua.

