L’Università di Messina conferisce la laurea honoris causa in Giurisprudenza all’artista barcellonese Emilio Isgrò

L’Università degli Studi di Messina ha conferito stamattina la Laurea Honoris Causa in Giurisprudenza all’artista barcellonese Emilio Isgrò, autore di opere d’arte contemporanea apprezzate in tutto il mondo.

La consegna della pergamena al maestro Isgrò è avvenuta stamattina nell’aula magna del Rettorato dalle mani della rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, mentre la laudatio è stata affidata al prof. Giacomo D’Amico, ordinario di diritto costituzionale. L’artista barcellonese ha tenuto quindi la Lectio Magistralis sul tema “la parola è un diritto”.

La sua attività e le sue opere generano particolare interesse anche per la dottrina giuridica. Attraverso le sue famose “cancellature”, l’artista barcellonese sottolinea il “presupposto” delle parole e mettere in discussione ogni “certezza” (tra cui, anche quelle derivanti dalla Costituzione, dalle norme e dai codici), contestando il fondamento di autorità di ogni testo ed esaltando quello di valore, secondo un’impostazione che mostra singolari analogie con alcuni sviluppi del pensiero giuridico contemporaneo. Secondo il pensiero di Isgrò, alcune cancellature hanno la vocazione di rimuovere, insieme con le parole, diseguaglianze, squilibri, distorsioni e discriminazioni. Pertanto, il suo percorso artistico è perfettamente in linea con il tema del progetto del Dipartimento di eccellenza “Di(sea)gual” che si propone di avviare una riflessione scientifica sulle diseguaglianze nell’accesso ai beni ambientali, culturali, digitali e bioeconomici.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, prof. Alessio Lo Giudice e il Direttore generale, avv. Francesco Bonanno.