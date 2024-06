Wonderland raddoppia: il 30 giugno, l’inaugurazione della nuova sede a Milazzo

Redazionale

La crescita della Wonderland Srl è ormai un fatto consolidato, lo raccontano i numeri, più che raddoppiati, dell’ultimo anno che sottolineano una crescita esponenziale delle offerte dell’azienda del CEO Domenico Rizzo.

Obiettivi chiari, struttura e gestione delle risorse umane rinnovate, ma con la mission e la vision di sempre: regalare ai bambini e alle loro famiglie attimi di puro divertimento e spensieratezza, collaborando alla sostenibile gestione della famiglia di oggi che vede i genitori impegnati nel lavoro e i bambini perdere i loro punti di riferimento, se non seguiti con attenzione.

“Quello a cui miriamo da sempre è offrire uno standard di qualità di vita elevato, capace di trasmettere tranquillità a mamma e papà impegnati, mentre i loro bambini crescono nella nostra grande famiglia, accompagnati dai nostri educatori, professionisti formati nel campo dell’infanzia e in grado di fronteggiare anche le situazioni più complicate. Un bambino felice è il monito di una società migliore nel prossimo futuro. – ha chiarito Domenico Rizzo, CEO Wonderland – La fiducia che ci torna dalle relazioni che negli anni abbiamo intessuto è per noi un grande dono che quotidianamente accogliamo a braccia aperte per trasformarlo in un sogno in più da vivere: è per questo che siamo felici di annunciare l’apertura di Wonderland anche sul territorio milazzese. Non vediamo l’ora di far conoscere a tutti, le nostre nuove idee”.

“Famiglia, esperienza, unicità sono i valori Wonderland, ai quali possiamo certamente aggiungere responsabilità consapevolezza, ambizione per i quali tutti i servizi offerti dalla nostra azienda ruotano attorno ad essi. L’evoluzione a cui stiamo lavorando, vuole tradursi in benessere, fiducia e collaborazione con chi ci ha scelto ieri e chi lo fa oggi e, ovviamente, chi deciderà in futuro di entrare a far parte della nostra famiglia. – ha aggiunto Stefano Alacqua, Marketing Manager e Responsabile Sviluppo Aziendale Wonderland – “Vogliamo presentarci sul territorio Milazzese al meglio, tutto il team Wonderland verrà coinvolto per offrire una customer experience ottimale. Vi sarà un’immersione totale nel nostro mondo permetteremo a chiunque verrà a trovarci di visitare i locali, conoscere tutti i nostri servizi, mediante consulenti dedicati, compreso quello dell’asilo paritario, che prenderà il via a settembre per il quale attiveremo una promo sfruttabile solo il giorno stesso, della ludoteca e doposcuola, ma non solo. Il “Wonderland loft”, uno spazio esperienziale dedicato agli eventi: non solo feste per bambini e per adulti, ma anche matrimoni, feste per adolescenti ed eventi business, quindi convegni, formazioni, meeting. Servizi per tutti: dai bambini e le famiglie ai professionisti. Preparatevi all’effetto WOW!” – ha concluso Alacqua.

“Siamo visionari, pensiamo in grande e sappiamo che se ci crediamo, i sogni hanno una sola chance: realizzarsi” – ha concluso l’imprenditore Rizzo.

Wonderland a Milazzo si trova a Santa Marina, in via dei Gigli 33. Tel. 334 5765687