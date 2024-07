Rotary e RotarAct Barcellona, nominati i nuovi presidenti: Luigi De Luca e Giuseppe Citraro

Per il RotarAct Club Barcellona P.G., Giovanna Benvegna passa la campana a Giuseppe Citraro

Villa Katia ha ospitato lo scorso sabato il consueto passaggio di campana annuale del Rotary Club di Barcellona P.G.. Dallo scorso 29 giugno, dunque, ricoprono la carica di Presidente del Rotary Club e del RotarAct Club, rispettivamente: Luigi De Luca e Giuseppe Citraro.

L’elezione del Presidente e del nuovo Consiglio direttivo

Con la nomina di Presidente, sono stati nominati anche i rispettivi Consigli direttivi. Al seguito del Presidente Rotary Luigi De Luca: Antonino Ravidà (Past President); Salvatore Miano (Vice Presidente); Nicolò Mazzeo (Presidente incoming); Michelangelo Bellinvia (Tesoriere); Lucia Caccamo e Nicolò Mazzeo (Prefetti); Filippo Munafò (Segretario).

Al seguito del Presidente RotarAct Giuseppe Citraro, Consiglio direttivo così composto: Serena Bartolone (Vice Presidente); Giovanna Benvegna (Past President e Segretario); Anastasia Biondo (Segretario); Carmelo Sacco e Fabio Sindoni (Prefetti); Marco Munafò e Giuseppe Recupero (Consiglieri).

La cerimonia

La celebre cerimonia ha visto, tra gli altri, anche la presenza dell’Assessore Roberto Molino in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Barcellona P.G.. I discorsi dei past president hanno anticipato quelli dei presidenti nominati con qualche digressione e rappresentazione anche video di quanto avvenuto nell’ultimo anno.

Ultimo obiettivo RotarAct raggiunto la sera della cerimonia

Tra le numerose e varie manifestazioni delle quali Rotary e RotarAct sono stati promotori, l’ultima del RotarAct sotto la presidenza dell’avv. Giovanna Benvegna è stata sottoscritta proprio la sera del celebre Passaggio di campana, quando è stata apposta la firma all’Addendum n. 4 del “Protocollo Generale d’Intesa Interistituzionale per la Prevenzione e il Contrasto della Violenza di Genere nella Provincia di Messina” con la Prefettura di Messina.

I temi di solidarietà, condivisione, amicizia sono tornati come ritornelli in tutti i discorsi delle istituzioni rotariane, con qualche accento particolare posto agli obiettivi dei service effettuati nell’ultimo anno come le donazioni, l’attenzione alla salute mentale e alla dipendenza emotiva: tutti tratti caratterizzanti l’attivita del Rotary International.

Un volto giovane alla guida Rotary

Tra le novità certamente i volto giovani di Luigi De Luca alla guida del Rotary Club Barcellona: un segnale forte di un cambiamento che vuol dare spazio ai giovani, un messaggio non scontato e molto apprezzato. Collaborazioni preannunciate, passioni che guideranno gli atti solidali e tanta voglia di voler mettersi al servizio del prossimo sono stati i contenuti alla base delle intenzioni palesate durante la serata che si è chiusa con il fatidico taglio della torta e la cena di rito.

