Barcellona, la Genius Loci ricorda stasera alle 18.30 le tradizioni del quartiere di Sant’Antonio

L’associazione “Genius Loci” organizza stasera alle 18.30 un viaggio tra le tradizioni del quartiere di Sant’Antonio, proseguendo il percorso di valorizzazione delle zone meno conosciute della città del Longano.

Saranno Massimo Sindoni, Zina Giglio e Marcello Crinò a ricordare in Piazza Fontana quelle tante fontane che c’erano e che non ci sono più, quell’antica lapide del 1639 che c’era e che adesso è ritornata al suo posto, quell’antico Casale che si formò intorno al 1730, divenuto poi il laborioso Quartiere di Sant’Antonio.

Alle 18.30, in Piazza Fontana, sarà inaugurata, assieme a chi ci vive, con il comitato ‘Percorso Evolutivo’ del presidente Nino Zarcone, con gli amministratori comunale, l’antica lapide riportata nel quartiere ed un nuovo pannello culturale di ‘Itinerari Barcellonesi’ per essere nel tempo, informati sulla storia del popolare quartiere.

“‘C’era na’ vota… na’ funtana’, dopo ‘C’era na’ vota…un Pozzo’ in vico dei Goti e ‘C’era na’ vota…a Piscaria’ nella ex Pescheria – si legge in un post del presidente Bernardo Dell’Aglio – sono piccoli esempi di riqualificazione urbana e di conservazione della memoria di un ‘luogo del cuore’. Mantenere viva la tutela, la memoria del luogo e la conoscenza del nostro ‘bene comune’ lo richiede lo statuto della ‘Genius Loci’”.