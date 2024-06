Barcellona, un 20enne rischiava una condanna a 6 anni per spaccio di droga: disposta una pena di un anno e un mese con la condizionale

Un barcellonese di 20 anni, O.C., era stato arrestato dalla Polizia di Stato nel novembre scorso con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana, in concorso con un’altra persone, ed ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato.

Al termine del processo, il giudice Sidoti del tribunale di Barcellona ha disposto la condanna ad un anno ed un mese, con pena sospesa, per la detenzione di marijuana, ma lo ha assolto per le detenzione di cocaina, applicando le attenuanti richieste dall’avvocato difensore Diego Lanza. Il pubblico ministero Giuseppe Verzara aveva richiesta una condanna a sei anni, complessiva per entrambi i capi d’imputazione.

Il ragazzo, insieme al complice, era stato arrestato dopo che nel corso di una perquisizione in un appartamento di via Immacolata, che si trovava nella sua disponibilità, erano state ritrovate ingenti quantità di cocaina e marijuana, con tutta la strumentazione necessario per dividere le sostanze in dosi pronti per lo spaccio.

Dopo una prima fase in cui era stato ristretto in carcere, all’imputato erano stati concessi i domiciliari in attesa del giudizio di oggi, che ha portato alla sua scarcerazione.