Barcellona ricorda il sacrificio di Simone Neri: breve cerimonia sul lungomare di Spinesante intitolato all’eroe di Giampilieri

L’amministrazione comunale di Barcellona ha ricordato con una breve cerimonia sul lungomare di Spinesante il sacrificio di Pasquale Simone Neri, giovane sottocapo della Marina Militare, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile. Il giovane sottufficiale perse le vita l’1 ottobre 2009 a Giampilieri mentre, con generoso ed eroico slancio, si prodigava per mettere in salvo alcune persone nel corso della disastrosa alluvione che quel giorno si era abbattuta sul versante ionico del territorio comunale di Messina.

Il vice sindaco Santino Calderone, a nome della Giunta comunale e il Presidente del Consiglio Comunale, Angelo Paride Pino, in rappresentanza del civico consesso hanno deposto un omaggio floreale sul monumento realizzato sul lungomare di Spinesante ed intitolato proprio alla memora di Simone Neri. La cerimonia si svolta oggi, come ogni anno, in occasione della giornata della Festa della Marina Militare. Erano presenti anche le delegazioni delle associazioni Carabinieri in congedo, della Croce Rossa Italiana e dell’Anpas Protezione Civile Club Radio Cb.