Si mantiene bassa l’affluenza alle urne per le Elezioni Europee 2024 a Barcellona Pozzo di Gotto: alla rilevazione delle 12 hanno votato in 5.892 su 35.354, con una percentuale del 16,67%

Allo stesso orario in Sicilia aveva votato il 17,82% degli aventi diritti ed in provincia di Messina il 18,56%. Solo nei 10 comuni dove si vota per le amministrative il dato è in controtendenza, con quasi il 35% a Falcone e quasi il 40% ad Oliveri e Brolo.