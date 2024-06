Il gruppo “Musica Insieme” dell’Ic D’Alcontres sul palco del teatro Vittorio Currò

Chiude in bellezza l’intenso anno scolastico del gruppo “Musica Insieme” dell’I.C. D’Alcontres, guidato dai professori Sergio Bertolami e Tiziana Benevento. Una serata all’insegna delle emozioni, in un teatro, il Vittorio Currò dei Salesiani, colmo di spettatori coinvolti e partecipi.

Un viaggio musicale immaginario, tra popoli e paesi, al di là del tempo e dello spazio, con musiche, danze , racconti e suggestioni, su uno sfondo scenografico ricco di colori e fantasia. Un viaggio incantato che, partito dalle magie mediorientali, trova il suo momento culminante nella terra di Sicilia, baciata dal sole, cullata dal mare, tra la poesia e il colore verace delle antiche tradizioni marinare. La serata è stata l’occasione perfetta per rendere merito ai giovani musici per i prestigiosi traguardi raggiunti e per i riconoscimenti ottenuti in diverse occasioni.

Sono stati infatti consegnati, con grande soddisfazione della Dirigente Patrizia Italia, gli attestati relativi alle entusiasmanti partecipazioni ai “Cantieri Teatrali” di Reggio Emilia e al Concorso Nazionale “Amigdala School” di Aci Bonaccorsi. Felicità e commozione, a fine serata, per alunni, genitori e docenti.