Il barcellonese Cosimo Gambadauro insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica

Il Teatro Vittorio Emanuele, venerdì 31 maggio, ha ospitato la cerimonia dal titolo “Aspettando il 2 Giugno”, promossa dalla Prefettura di Messina. Durante l’evento è stato insignito Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica il Viceprefetto Aggiunto dott. Cosimo Gambadauro.

Lo scopo del prestigioso riconoscimento, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica, è ricompensare i meriti acquisiti nei confronti della Nazione nell’ambito delle arti, delle lettere e nell’adempimento di cariche pubbliche. A consegnarlo è stata Sua Eccellenza, il Prefetto di Messina, dott.ssa Cosima Di Stani, e il Presidente emerito della Corte Costituzionale, Prof. Gaetano Silvestri, già rettore dell’Ateneo Peloritano.

Il dott. Cosimo Gambadauro, classe 1981, è nato a Barcellona Pozzo di Gotto, dove ha frequentato il Liceo Classico Luigi Valli conseguendo, poi, la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina. Appartenente, quindi, alla storica famiglia barcellonese dei Gambadauro, i cui esponenti si sono sempre distinti per l’impegno nel sociale e nelle attività benefiche e culturali. È ancora oggi, infatti, ricordato il dott. Pietro Gambadauro, medico condotto, nonno del Viceprefetto Aggiunto, cui è intitolata l’omonima piazza di accesso al centro cittadino. Egli fu Presidente e fondatore della Corda Fratres e, nel corso degli anni sessanta, venne insignito, come il nipote, della medesima Onorificenza.