Asilo nido “Casa del Fanciullo”, l’amministrazione comunale smentisce le voci di chiusura: “Da settembre il servizio sarà esternalizzato”

L’amministrazione comunale di Barcellona, con una nota, ha smentito l’ipotesi di chiusura dall’asilo nido “Casa del Fanciullo” di via Pitagora, angolo via Umberto I, sollevata dalle dichiarazione rilasciata alla stampa dai rappresentanti del sindacato Fiadel.

“Non sappiamo come si sia diffusa questa notizia – si legge nella nota – ma smentiamo questa possibilità. Stiamo predisponendo l’organizzazione delle attività dei due asili comunali che continueranno ade essere operativi da settembre e non è prevista alcuna chiusura. L’amministrazione sta inoltre cercando di trovare adeguata soluzione che garantisca il servizio nonostante la carenza di personale comunale. Si procederà quindi all’esternalizzazione di una parte del servizio come già accade con l’asilo di Sant’Antonino, nell’interesse dei bambini e delle famiglie. Nei prossimi mesi affronteremo la questione per garantire la stessa qualità del servizio finora assicurata agli utenti e per il quale non possiamo che ringraziare il personale tutto”.

foto repertorio