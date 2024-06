“Movilife Progetto Salute®” al Castello di Milazzo per una giornata dedicata al benessere

Movilife Progetto Salute è lieto di annunciare l’evento “Una Giornata con Movilife”, che si terrà il 22 giugno 2024 dalle 10:00 alle 17:00 presso il Castello di Milazzo.

Fondato nel 2012 e cresciuto attraverso una costante evoluzione, Movilife ha radicato il suo approccio nel trattare l’individuo nella sua interezza, focalizzandosi non solo sui sintomi, ma sulle cause profonde del malessere. Alla guida del progetto troviamo il team di esperti Rosario Pizzurro, osteopata D.O. M.R.O.I., e Lydia Oliva, Naturopata, counselor in comportamento alimentare e istruttrice certificata Yoga.

L’evento, aperto gratuitamente al pubblico, rappresenta un’opportunità unica per esplorare e comprendere il metodo e le tecniche che Movilife utilizza per promuovere un benessere duraturo.

Durante la giornata i partecipanti potranno approfondire tematiche di interesse pubblico quali la gestione dello stress, l’alimentazione e la digestione, il trattamento di disturbi come mal di schiena e cervicalgia, l’importanza del sonno e la relazione tra i vari sistemi del corpo; inoltre potranno partecipare a seminari, laboratori e attività pratiche in varie discipline. Il programma include:

Seminari educativi su alimentazione, respirazione e movimento.

Tecniche di automonitoraggio della salute e strategie di biohacking.

Una passeggiata didattica nei giardini storici del castello, con focus su tecniche di camminata e postura corretta.

Sessioni pratiche di yoga e tecniche di rilassamento.

Un laboratorio sull’alimentazione antinfiammatoria, per un approccio che sostiene mente e corpo.

L’evento è pensato per chiunque sia interessato a migliorare il proprio stile di vita e a imparare metodi efficaci per mantenere un ottimo stato di salute fisica e mentale. È anche un’occasione per conoscere da vicino gli esperti di Movilife e per ricevere consigli personalizzati.

Movilife Progetto Salute è anche attivo online sul sito www.movilifesalute.it e sui social media, Facebook e Instagram, dove è possibile trovare ulteriori informazioni e aggiornamenti.

Per partecipare all’evento e per maggiori informazioni, è consigliabile pre-registrarsi inviando un messaggio (anche via whatsapp) o chiamando Movilife al 3703103582.