Il Lido Baiadèra di Oliveri è stato premiato ai Best Italian Beach di Rimini

Lo stabilimento balneare Baiadèra di Oliveri, provincia di Messina, è stato premiato giovedì 10 ottobre a Rimini, per aver conquistato il secondo ai “Best Italian Beach 2024” di Mondo Balneare”. Per la terza volta la famiglia Scardino è stata protagonista alla fiera del Turismo organizzata alla Fiera di Rimini. Si tratta di un evento importante per tutti gli imprenditori del settore.