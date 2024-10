Il Commissariato di Polizia di Milazzo si trasferisce a San Filippo del Mela

I consiglieri di minoranza di Milazzo, Lorenzo Italiano, Alessio Andaloro, Damiano Maisano e Giuseppe Crisafulli hanno commentato la notizia dell’imminente trasferimento del Commissariato di Polizia di Milazzo a San Filippo dl Mela.

“Vedere tutti i pacchi di documenti uno sull’altro sulla via Municipio – scrivono i consiglieri – i camion per il trasloco davanti e i tanti agenti di polizia che si danno da fare, ci ha pervaso la tristezza che si prova solo quando si abbandona la propria casa, dove sei nato cresciuto e che senti l’odore della casa intriso sulla tua pelle. Queste sono le sensazioni che si provano quando prevale l’appartenenza a dei luoghi che fanno parte della tua storia da generazione. Stamattina leggere sul volto degli agenti la tristezza mista allo sconforto e alla preoccupazione, ci ha reso ancora di più sensibili a stati d’animo di apprezzamento e ammirazione per uomini dello Stato, che per più di un secolo hanno svolto il servizio in un tutt’uno con i milazzesi e la città. Un presidio di legalità smantellato, per scelta e per volontà politica, senza dare una soluzione alternativa ne prova d’appello. Senza pensare che sradicare il Commissariato da Milazzo non era solo la sede istituzionale che si perdeva, ma sradicava le tante famiglie che di riferimento degli agenti, con le loro abitudini familiari, i loro bisogni quotidiani ormai da anni inseriti nel contesto sociale e umano milazzese”.

Si tratta di una soluzione temporanea in attesa di trovare una nuova sede, ma i Consiglieri di minoranza sottolineano come sia mancata da parte dell’amministrazione la volontà di trovare una soluzione che garantisse la presenza del Commissariato a Milazzo. “Le nostre proposte – scrivono – sono state tutte bocciate, compresa quella di Villa Vaccarino nelle more di adeguare i locali di via Cumbo Borgia. Quelle dell’amministrazione con un trasferimento ai Cappuccini e alla Zirilli sono sono state prese in considerazione dal Questore, perchè i locali non sono adatti e poco praticabili alle esigenze di un Commissariato. Il cittadino milazzese è triste nella totale impotenza per cambiare quanto è stato fatto ai danni del territorio. Un presidio di legalità posto in pieno centro, che solo le auto posteggiate erano deterrente per i tanti abituati a delinquere. Oggi c’è la certezza che il Commissariato viene trasferito a San Filippo del Mela, a chi ha permesso tutto ciò rispondiamo che non cancellerà dalla storia di Milazzo la parola Commissariato, perché faremo di tutto per riportato a casa!”