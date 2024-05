Terme Vigliatore, dal consiglio il via libera alla realizzazione delle opere compensative per collegare la SS 185 con la SS 113 a San Biagio

Il consiglio comunale di Terme Vigliatore ha approvato la delibera con cui si prevedono le variazione al Bilancio di previsione 2023-2025 annualità 2024, per interventi spesa correlati ad erogazione di contributi specifica destinazione, tra cui le opere compensative da realizzazione nella frazione di San Biagio per collegare la SS 185 con la SS 113 e migliorare la viabilità.

Come riferito in aula dalla vice presidente Chiara Crisafulli, “la realizzazione delle opere compensative al Comune di Terme Vigliatore da parte RFI sia l’ultimo atto per la risoluzione della problematica relativa alla viabilità di collegamento tra SS 185 e SS 113 che nell’ambito della realizzazione del Raddoppio ferroviario Messina-Patti ha prodotto una variante alla SS113 lasciando nell’oblio e creando disagio ai cittadini e agli esercizi commerciali a monte della SS113 tra le zone S. Biagio e Vigliatore. Finalmente dopo anni si intravede una speranza di mitigazione del disagio causato alla comunità sociale e imprenditoriale di quelle zone, con la sottoscrizione di questa convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Comune di Terme Vigliatore, con la quale si conviene che RFI si farà carico degli oneri di progettazione e realizzazione dell’opera sostitutiva del Passaggio a Livello di San Biagio per un importo omnicomprensivo non superiore a € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila). Con la prospettiva di realizzazione di queste opere compensative che auspica che il Comune possa realizzare in tempi brevissimi, vuole però sottolineare la necessità di realizzare la cosiddetta “mare monti” che dovrà collegare la SS185 con la strada che costeggia il torrente Mazzarà fino alla strada provinciale 92 – rendendola omogenea anche nel tratto della via Barile. Inoltre, prevedendo un esproprio e una variante per collegare la mare-monti con la via Imperatore Augusto si potrebbe così collegare il centro di S. Biagio e dare uno sbocco sulla SS 113. Ed ancora, collegare la via Ovidio con la via Francesco Petrarca che sbloccherebbe la viabilità di tutto S. Biagio. Da ultimo – ove la disponibilità finanziaria lo permettesse- collegare la mare-monti con la via Salicà a ridosso del ponte dell’autostrada, utilizzando la strada già esistente e prolungando il tutto per realizzare la strada parallela all’autostrada fino alla via Boccaccio. Questo in conformità a quanto previsto dal nostro programma elettorale”.