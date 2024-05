Anche Aiga Barcellona tra i firmatari del protocollo d’intesa tra AIGA, URS Sicilia e Assessorato regionale all’Istruzione

“Questa firma è l’inizio di una nuova avventura per la nostra professione, ma soprattutto per la giovane avvocatura che amplia nel senso più pieno del termine il concetto di spirito di servizio dell’avvocato nei confronti della cittadinanza e non solo dei propri assistiti. Già oggi, l’Aiga Barcellona può interloquire con le istituzioni scolastiche del nostro territorio per avviare dei progetti importanti. Siamo entusiasti e pronti a questa nuova sfida che, senza l’importante apporto di Aiga Palermo, non sarebbe esistita. I nostri ringraziamenti ai colleghi sella sezione palermitani sono dovuti. Auguro un buon lavoro a tutti noi e, in particolare, alla cittadinanza barcellonese e dei dintorni“.

L’avv. Andrea Ravidà, presidente Aiga Barcellona a 24live.it