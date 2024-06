“Tutto fa brodo”, presentato ieri l’ultimo libro-documento di Mimmo Nania

Presso la sala conferenze del Parco Urbano “La Rosa” è stato presentato il libro-documento “Tutto fa brodo” del Sen. Domenico Nania.

Il folto pubblico che ha partecipato all’incontro di ieri pomeriggio ha potuto ascoltare quanto il Senatore ha racchiuso nel suo ultimo libro, in un appuntamento moderato magistralmente da Diego Celi. Il testo affronta i due tentativi (2006- 2011) di scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Barcellona.

“Come è noto i due accessi hanno fatto un buco nell’acqua. In riferimento, poi, al secondo accesso relativo al parco commerciale per il quale si è celebrato un processo, ‘il partito della morale’ rappresentato dalle due associazioni antimafia, durante il dibattimento ha fatto una figura barbina per incompetenza e conoscenza dei fatti. Al dibattito, hanno partecipato oltre all’autore, Giuseppe Buzzanca, il sindaco del tempo Candeloro Nania, l’ex leader della CGIL e rappresentante politico del PCI Orazio Calamuneri e Paolo Genovese ex segretario del PCI. È emerso uno spaccato sconvolgente: ‘la capacità di manipolazione della mafia dell’Antimafia’. Il dittico coniato da Leonardo Sciascia ha avuto nella vicenda barcellonese narrata l’apoteosi. I tentativi subdoli e reiterati (due accessi per mafia) sono miseramente falliti con piena assoluzione dell’amministrazione Nania, ma i danni morali, sociali e politici come hanno rilevato con forza Genovese e Calamuneri sono ineffabili e causa del declino di Barcellona Pozzo di Gotto. – ha riassunto il prof- dott. Celi che ha aggiunto – La speranza è che questo documento monumentale ricco di testi documentali e bibliografia inoppugnabile sia da monito, affinchè la giustizia sia giusta e non -come scriveva Giolitti – ‘interpretata per gli amici e applicata per i nemici’ “.

Un testo di poco più di 200 pagine in cui Mimmo Nania racconta come i politici “pensavano in grande” a costo di non assecondare vie maestre e ritrovarsi ad essere additati con la peggiore infamia per un’amministrazione comunale: la mafia. Il 2006 e il 2011, anni ancora recenti, gli stessi durante i quali i tentativi di scioglimento per mafia diedero lo stesso risultato: nessun inquinamento. Il danno fu immane in termini di operabilità e Barcellona Pozzo di Gotto rimase bloccata e con un’Amministrazione continuamente sotto assedio.

“Gli intrecci e gli interessi che muovevano i pupari erano ben altri rispetto a quelle riflessioni che ci additavano come post fascisti, ma la lettura di quanto è stato, oggi, è solo una magra consolazione“- ha concluso il Senatore Nania.